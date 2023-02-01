По инициативе Башкирии бойцов СВО могут освободить от обнародования доходов

Данную поправку предлагается внести в закон о противодействии коррупции, сообщает «Дума.ТВ». Ее инициатор – Рафаэль Марданшин.

Сейчас отчитываться должны чиновники, сотрудников прокуратуры и силовых структур.

Как правило, отчитываться должны представители руководства, но в некоторых случаях сведения должны предоставлять и обычные сотрудники, поясняет пресс-служба федерального заксобрания. Проектом закона предлагается приостановить эту обязанность для мобилизованных, добровольцев и заключивших контракты на прохождение СВО.

Ранее «Дума.ТВ» сообщила о намерении организовывать для солдат и их родных сеансы видеосвязи.

Фото автора.