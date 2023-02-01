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Сегодня, 09:53

По инициативе Башкирии бойцов СВО могут освободить от обнародования доходов

В Госдуму внесен проект закона об освобождении участников СВО от публикации доходов.

По инициативе Башкирии бойцов СВО могут освободить от обнародования доходов
По инициативе Башкирии бойцов СВО могут освободить от обнародования доходов

Данную поправку предлагается внести в закон о противодействии коррупции, сообщает «Дума.ТВ». Ее инициатор – Рафаэль Марданшин.

Сейчас отчитываться должны чиновники, сотрудников прокуратуры и силовых структур.

Как правило, отчитываться должны представители руководства, но в некоторых случаях сведения должны предоставлять и обычные сотрудники, поясняет пресс-служба федерального заксобрания. Проектом закона предлагается приостановить эту обязанность для мобилизованных, добровольцев и заключивших контракты на прохождение СВО.

Ранее «Дума.ТВ» сообщила о намерении организовывать для солдат и их родных сеансы видеосвязи.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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