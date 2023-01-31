В Башкирии органы власти работают с Росреестром в электронном формате

В ведомстве отмечают, что электронное взаимодействие значительно упрощает процедуру узаконения недвижимости.

- Республика Башкортостан одна из первых в стране перешла на стопроцентное взаимодействие с органами власти и органами местного самоуправления, - сообщил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. - Благодаря указанным правилам, регистрация прав проводится без участия граждан и организаций в сокращенные сроки. Всего лишь за один - два рабочих дня, что существенно ниже срока, установленного законом, экономит время и финансы заявителей, исключает необходимость получать электронную подпись.

- С 1 января этого года органы власти и муниципалитеты обязаны взаимодействовать с Росреестром исключительно в электронном формате, - подчеркнул член общественного совета Росреестра Башкортостана, проректор по содержанию и развитию имущественного комплекса Уфимского университета науки и технологий Радик Магзумов. - В нашей республике эта задача осуществлена с опережением сроков.

Напомним, подробнее мы писали об этом в начале декабря.

Фото из открытых источников.