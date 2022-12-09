В Башкирии с 1 января органы власти и Росреестр перейдут на электронное взаимодействие

«Электронные заявления регистраторы рассматривают за 1-2 рабочих дня, что существенно ниже срока, установленного законом. Переход на электронное взаимодействие не только сокращает сроки предоставления услуг, но и является важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности региона», - подчеркнул руководитель ведомства.

По состоянию на декабрь органы власти и муниципалитеты практически полностью перешли на электронный документооборот с Росреестром, однако случаи подачи документов на бумаге все же бывают.

Напомним, что по закону органы власти и местного самоуправления обязаны направлять документы в Росреестр в случаях, когда права на недвижимость возникают на основании актов этих органов. При этом они освобождены от уплаты государственной пошлины.

По словам зампредседателя общественного совета при Росреестре РБ Камилы Фазлыевой, цифровизация будет только наращиваться. С января 2024 года перейдут на электронную форму подачи документов в Росреестр юрлица, в том числе застройщики и кредитные учреждения.

Кроме того, с января 2023 года упростится процедура электронных сделок с недвижимостью. В частности, в ряде случаев заявителям не потребуется электронно-цифровая подпись.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.