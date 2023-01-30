-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:17

В Уфе появятся две новые улицы

О строительстве в столице улиц Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева сообщил на своей странице в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе появятся две новые улицы
В Уфе появятся две новые улицы

«Общая протяженность дорог составит около километра, ширина проезжей части – 7 метров. Будут устроены тротуары и парковочные места», - отметил он.

К юбилею Уфы в микрорайоне также построят Центр спортивной борьбы. Новые дороги обеспечат подъезд и к этому объекту. Завершить работы планируется в 2024 году.

Кроме того, в нынешнем году начнется благоустройство площади у фонтана «Мальчик с кураем», отметил Ратмир Мавлиев.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкое увеличение темпов строительства жилья и повышение комфортности городской среды.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика