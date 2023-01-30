В Уфе появятся две новые улицы

«Общая протяженность дорог составит около километра, ширина проезжей части – 7 метров. Будут устроены тротуары и парковочные места», - отметил он.

К юбилею Уфы в микрорайоне также построят Центр спортивной борьбы. Новые дороги обеспечат подъезд и к этому объекту. Завершить работы планируется в 2024 году.



Кроме того, в нынешнем году начнется благоустройство площади у фонтана «Мальчик с кураем», отметил Ратмир Мавлиев.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкое увеличение темпов строительства жилья и повышение комфортности городской среды.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.