В Москве презентовали мультфильм «Северные амуры» о башкирских воинах

29 января в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась презентация полнометражного анимационного мультфильма «Северные амуры», сообщает ИА «Башинформ».

60-минутная картина повествует об участии башкир в двух войнах: русско-шведской 1788 года и Великой Отечественной 1812 года. Именно тогда башкирских всадников французы прозвали «Северными амурами» по аналогии с древнеримским божеством за владение луком.

Презентация мультфильма прошла в Белом зале на 500 мест. Его представили директор башкирской киностудии и один из продюсеров фильма Юнир Аминев, режиссер и соавтор сценария Руслан Тавабилов. Картина создана уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» имени Амира Абдразакова при поддержке главы республики.

Почетными гостями вечера стали сенатор от Башкирии, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова, директор Дома кино, известный режиссер-документалист Екатерина Головня, заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов.

Героев мультфильма озвучили такие известные люди, как Лилия Гумерова (Екатерина II), Аскар Абдразаков (Александр I), министр культуры РБ Амина Шафикова (Янсылу), эстрадные певцы Идрис Газиев (Кылысбай), Назифа Кадырова (Жена Кылысбая). Фильм озвучивался на русском и башкирском языках.

Показ «Северных амуров» в Москве был предпремьерным, в прокат по стране он выйдет в конце мая. Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что сейчас идет работа над продвижением мультфильма «Северные Амуры».

Также уже начата работа над продолжением картины. Она будет посвящена легендарному комдиву Минигали Шаймуратову. Создатели анонсировали, что в новой части героями станут правнуки персонажей первой части.

Фото с сайта ИА «Башинформ»