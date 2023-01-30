В Башкирии пожары унесли втрое больше жизней, чем год назад

Увеличилось и число пожаров — 484 в этом году против 445-ти год назад. В МЧС региона подчеркивают: количество погибших в огне вызывает серьезную тревогу и заставляет задуматься о соблюдении правил пожарной безопасности буквально каждого. Помните: огонь способен в считаные минуты уничтожить то, что наживалось десятилетиями, а главное — лишить жизни самых близких. Не допускайте халатного обращения с огнем! Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты.

При первых признаках возгорания незамедлительно звоните по номерам: 101 и 112.

Фото: МЧС РБ.