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В Башкирии пожары унесли втрое больше жизней, чем год назад

По данным на 30 января, в пожарах погибли 35 жителей республики. Это почти в три раза больше, чем на ту же дату прошлого года, когда погибших было 12 человек. Еще 27 человек получили травмы.

В Башкирии пожары унесли втрое больше жизней, чем год назад
В Башкирии пожары унесли втрое больше жизней, чем год назад

Увеличилось и число пожаров — 484 в этом году против 445-ти год назад. В МЧС региона подчеркивают: количество погибших в огне вызывает серьезную тревогу и заставляет задуматься о соблюдении правил пожарной безопасности буквально каждого. Помните: огонь способен в считаные минуты уничтожить то, что наживалось десятилетиями, а главное — лишить жизни самых близких. Не допускайте халатного обращения с огнем! Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты.

При первых признаках возгорания незамедлительно звоните по номерам: 101 и 112.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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