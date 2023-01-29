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В Башкирии прошел праздник «Национальных напитков». Победил – «Сбитень»

В селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии в рамках республиканского конкурса «Трезвое село-2022» прошел праздник «Национальных напитков». Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

В Башкирии прошел праздник «Национальных напитков». Победил – «Сбитень»
В Башкирии прошел праздник «Национальных напитков». Победил – «Сбитень»

 

В празднике участвовало 12 сельских поселений района. В рамках конкурса не только жюри, но и каждый желающий мог попробовать березовый сок, сбитень, кофе, кисели, квас разных сортов, молочные напитки, буза, кумыс, травяные чаи, а также оценить их качество. I место за оригинальность приготовления напитков присуждено Дмитриевскому сельскому поселению, II место у Канзафаровского сельсовета, III место занял Бердяшский сельсовет.

В конкурсе напитков первое место завоевала Лена Габитова из Дмитриевского сельского поселения. Вот что она рассказала о своем напитке «Сбитень»:

- Наша семья – потомственные пчеловоды. Заинтересовал рецепт древнерусского сбитня, который раньше варили в каждом доме. Его готовили на основе трех компонентов: меда, воды и приправ. Для усиления вкуса, а также с профилактической и лечебной целью, к напитку добавляли еще и лечебные травы. Сбитень готовится в двух посудах. В одной смешивается мед с кипятком, а в другом варится отвар из выбранных компонентов. Затем все смешивается или как говорили раньше, сбиваются обе части, отсюда и название - сбитень.  Напиток получился с ярко выраженным вкусом меда, со вкусом трав. Советую приготовить и насладиться ароматным букетом сбитня!

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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