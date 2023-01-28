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Вчера, 15:20

За сутки сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 52 нетрезвых водителя

Об итогах профилактических рейдов патрульных машин госавтоинспекции в пятницу, 27 января, сообщила пресс-служба ведомства.

За сутки сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 52 нетрезвых водителя
За сутки сотрудники ГИБДД Башкирии задержали 52 нетрезвых водителя

52 автомобилиста задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявлено 2,2 тысячи нарушений правил дорожного движения.

Среди серьезных – управление транспортом лицами, лишенными на это права. 34 водителя были за рулем без прав, 12 ранее были лишены судом водительского удостоверения. 57 перевозили детей без специального удерживающего устройства. 90 водителей не уступили дорогу пешеходам.

В ходе рейдов привлечены к ответственности и пешеходы. 147 человек нарушили правила дорожного движения при переходе проезжей части улиц и дорог.

В ведомстве напомнили, что профилактика ДТП на дорогах продолжится в выходные дни.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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