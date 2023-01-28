В Уфе откроется выставка к 80-летию Сталинградской битвы

Специально к юбилейной дате команды проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» подготовили мультимедийную экспозицию.

- Для многих уфимцев Сталинград стал частью семейной истории, - сказал директор исторического парка Александр Гусев. - Ведь именно в этой битве приняла боевое крещение и понесла тяжелые потери 214-я стрелковая дивизия, сформированная в значительной части из выпускников уфимских школ 1941 года. История Сталинградской битвы предстанет перед зрителем в хронологическом порядке и охватит ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».

По словам члена общественной палаты Российской Федерации, директора ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», Ивана Есина, мультимедийный формат понятнее детям и подросткам. Поэтому выставка прежде всего рассчитана на них.

- По всей стране в исторических парках пройдут десятки просветительских мероприятий: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и другие, - отметил он. - Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса.

Выставка «Сталинград – история Победы» откроется 2 февраля в 15.00 по адресу: Уфа, ул. Менделеева, 158. В этот день вход на выставку будет свободным. Категория 6+. Продлится до 23 февраля.

В обычные дни входные билеты обойдутся в 100 рублей, для студентов и пенсионеров – 50 рублей, для школьников - бесплатно. Запись на экскурсии по телефону: 286-60-66.

Фото предоставлено историческим парком Уфы.