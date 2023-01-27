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Вчера, 12:51

В Башкирии аттракционы станут безопасней

Депутаты Башкирии поддержали в первом чтении законопроект, обеспечивающий безопасность аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии аттракционы станут безопасней
В Башкирии аттракционы станут безопасней

Согласно законопроекту, соблюдение юридическими и физическими лицами требований к техсостоянию и правильной эксплуатации аттракционов будут контролировать региональные государственные надзорные службы. А финансирование их деятельности станет осуществляться из бюджета региона.

– Законопроект был разработан по обращению Инспекции гостехнадзора РБ. Пока он принят только в первом чтении. Возможно, ко второму чтению будут предложены поправки. В любом случае завершить работу над документом и принять закон мы планируем до открытия паркового сезона, - прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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