В Уфе готовят сюрпризы для участников форума регионов России и Беларуси

Разработка программы форума находится на стадии завершения, сообщил руководитель республики. Поскольку форум юбилейный, десятый, главной его целью будет подведение итогов десятилетнего сотрудничества двух стран. Программа ожидается разнообразная и многоплановая — событийная, культурная, молодежная, спортивная. В частности, ядром культурной программы станет фестиваль «Славянский базар в сердце Евразии».

— На встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко мы договорились, что главная задача форума — это итоги и достижения нашей экономики и сотрудничества, — сказал Радий Хабиров. — Мы предполагаем, что в рамках форума откроем под Уфой производственную площадку белорусского предприятия «АМКОДОР». Ее площадь — 25 тысяч кв. м. Мы покажем технику, те изделия и продукты, которые будем совместно выпускать. Планируем подписать целый ряд соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Башкортостаном, другими регионами и предприятиями России. Акцент будем делать на очень сильную деловую составляющую.

Еще одной изюминкой форума планируется сделать праздник фольклора. В Башкортостане проживают 12 тысяч белорусов, они сохраняют свою идентичность — обряды, одежду, национальные праздники, и республика их в этом поддерживает. «Поэтому хотим показать все соцветие культур народов, которые живут в братстве в Беларуси и Российской Федерации», — пояснил Радий Хабиров.

Для молодежи запланирован большой спортивный праздник. «Мы хотим собрать молодых ребят, чтобы они встретились, пообщались и порадовались нашим совместным успехам», —поделился планами глава Башкортостана.

Напомним, с 19 по 21 января делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находилась в Республике Беларусь, где провела ряд деловых встреч.

Фото: пресс-служба главы РБ.