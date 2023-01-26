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Вчера, 15:24

В Башкирии на поддержку семей участников СВО направят 1,5 миллиарда рублей

В Башкирии на поддержку семей участников специальной военной операции в 2023 году будет направлено 1,5 млрд рублей. Об этом рассказала на очередном заседании Госсобрания РБ вице-премьер – министр финансов республики Лира Игтисамова.

В Башкирии на поддержку семей участников СВО направят 1,5 миллиарда рублей
В Башкирии на поддержку семей участников СВО направят 1,5 миллиарда рублей

Лира Игтисамова отметила, что всего в Башкирии реализуется 33 региональные меры социальной поддержки семей участников СВО. Для детей это, в том числе, бесплатное посещение детских садов и бесплатное горячее питание в школах и колледжах. Только двумя этими мерами охвачено около пяти тысяч ребят.

Для взрослых установлены такие социальные льготы, как освобождение от оплаты за вывоз ТКО, медицинская помощь, оказание содействия в трудоустройстве. Также в числе мер предусмотрено приобретение участниками СВО жилых помещений у республиканского Фонда развития жилищного строительства.

Напомним, что ранее участники СВО и члены их семей получили по 20 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти 400 млн рублей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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