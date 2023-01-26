В Башкирии на поддержку семей участников СВО направят 1,5 миллиарда рублей

Лира Игтисамова отметила, что всего в Башкирии реализуется 33 региональные меры социальной поддержки семей участников СВО. Для детей это, в том числе, бесплатное посещение детских садов и бесплатное горячее питание в школах и колледжах. Только двумя этими мерами охвачено около пяти тысяч ребят.

Для взрослых установлены такие социальные льготы, как освобождение от оплаты за вывоз ТКО, медицинская помощь, оказание содействия в трудоустройстве. Также в числе мер предусмотрено приобретение участниками СВО жилых помещений у республиканского Фонда развития жилищного строительства.

Напомним, что ранее участники СВО и члены их семей получили по 20 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти 400 млн рублей.