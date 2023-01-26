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Вчера, 14:59

В Башкирии для доноров установили ежегодные выплаты

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, устанавливающий выплаты донорам крови. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии для доноров установили ежегодные выплаты
В Башкирии для доноров установили ежегодные выплаты

Согласно изменениям в региональное законодательство, теперь доноры, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз, смогут получить ежегодную выплату в размере пяти тысяч рублей. Порядок выплат своими нормативными актами установит правительство республики. Данная мера дополнит федеральные меры поддержки, уже существующие для доноров.

– В Башкирии насчитывается более 160 человек, регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови, – говорит председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – По предварительным расчетам, расходы республиканского бюджета на реализацию закона составят 815 тысяч рублей в год.

Законом предусмотрено, что он вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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