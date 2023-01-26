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Вчера, 20:50

Приехавшие в отпуск бойцы из Башкирии пообщались с Радием Хабировым

Бойцов башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова и священнослужителей, приехавших домой в краткосрочный отпуск, пригласили в Дом республики на встречу с Радием Хабировым.

Приехавшие в отпуск бойцы из Башкирии пообщались с Радием Хабировым
Приехавшие в отпуск бойцы из Башкирии пообщались с Радием Хабировым

— Очень рад видеть вас в родной республике. Все мы ждем весточек с полей: как вы служите, какая поддержка необходима вам и вашим семьям, — приветствовал воинов руководитель региона.

Именно вопросы поддержки семей военнослужащих и их семей стали главной темой состоявшегося разговора, сообщает пресс-служба главы РБ. Радий Хабиров рассказал, что подписал указ о единовременных выплатах военнослужащим башкирских батальонов, а также попросил оказывать содействие первому вице-премьеру правительства республики Азату Бадранову, который сейчас находится в зоне СВО и отвечает за взаимодействие с военнослужащими из Башкортостана.

Командир батальона Евгений Токарев поблагодарил руководство республики за внимание и поддержку, отметив, что бойцы обеспечены всем необходимым, и тепло высказался о женщинах и детях, которые вяжут для бойцов носки и варежки, плетут маскировочные сети и делают массу других полезных дел. Радий Хабиров поручил своей администрации отметить труд мастериц.

Глава Башкирии заверил, что республика продолжит отправлять гуманитарные колонны в зону СВО, и напомнил, что ребят после выполнения задач спецоперации очень ждут дома: их боевой опыт и патриотизм очень пригодятся в воспитании молодежи. Но сначала им нужно будет восстановить силы: в регионе уже сформирован реестр санаториев, готовых принять бойцов.

 Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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