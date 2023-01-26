Каждое восьмое ДТП в Башкирии — смертельное

В этом печальном рейтинге первую строчку занимает Краснодарский край, на втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на четвертом — Ростовская область.

«В прошлом году нам удалось не допустить резкого обострения ситуации с аварийностью и сохранить тенденции по сокращению числа зарегистрированных ДТП, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Всего на территории республики было зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, в которых погибли 409 человек, в том числе 14 детей, и более 4 тысяч пострадавших получили ранения различной тяжести. Но несмотря на принимаемые меры уровень аварийности в Башкирии остается высоким: каждое восьмое ДТП в прошлом году зарегистрировано со смертельным исходом», — подчеркнул глава дорожной полиции региона.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.