-9 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 17:50

Каждое восьмое ДТП в Башкирии — смертельное

Башкорстостан находится на пятом месте по количеству погибших в автоавариях по России, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, подводя итоги за минувший год.

Каждое восьмое ДТП в Башкирии — смертельное
Каждое восьмое ДТП в Башкирии — смертельное

В этом печальном рейтинге первую строчку занимает Краснодарский край, на втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на четвертом — Ростовская область.

«В прошлом году нам удалось не допустить резкого обострения ситуации с аварийностью и сохранить тенденции по сокращению числа зарегистрированных ДТП, в том числе совершенных в состоянии опьянения. Всего на территории республики было зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, в которых погибли 409 человек, в том числе 14 детей, и более 4 тысяч пострадавших получили ранения различной тяжести. Но несмотря на принимаемые меры уровень аварийности в Башкирии остается высоким: каждое восьмое ДТП в прошлом году зарегистрировано со смертельным исходом», — подчеркнул глава дорожной полиции региона.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика