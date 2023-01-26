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Сегодня, 11:02

Глава Башкирии назвал свой любимый белорусский продукт

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о своем любимом белорусском продукте.

Глава Башкирии назвал свой любимый белорусский продукт
Глава Башкирии назвал свой любимый белорусский продукт

— Сразу могу сказать, что это белорусские шоколадные конфеты. Ваши конфеты «Беловежская пуща» — частые гости на моем столе, — признался он, отвечая на вопрос журналиста.

Радий Хабиров подчеркнул, что продукты питания остаются важным направлением сотрудничества. На прилавках республики очень много белорусских товаров, создана целая сеть магазинов, которые так и называются — «Белорусские продукты». «Так что у нас в Башкирии можно купить ваши товары», — резюмировал он.

Также руководитель республики затронул тему легкой промышленности — по его словам, это еще одна важная часть совместной работы, которую решено интенсифицировать.

— Будем вести переговоры с рядом предприятий. Это «Камволь», «Коминтерн» — разноплановые компании, но все это легкая промышленность. Правда, что сейчас мы все больше носим импортное — разучились шить. Поэтому хотим, чтобы ваши компетенции в легкой промышленности пришли в нашу республику. Это, конечно, большой сектор взаимодействия, — отметил он.

Напомним, с 19 по 21 января делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым находилась в Республике Беларусь, где провела ряд деловых встреч, в том числе с белорусским премьер-министром Романом Головченко.

Фото из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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