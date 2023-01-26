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Сегодня, 11:47

Башкирия на 25 месте в России по результатам рейтинга качества жизни

Республика улучшила многие позиции по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия на 25 месте в России по результатам рейтинга качества жизни
Башкирия на 25 месте в России по результатам рейтинга качества жизни

Под председательством заместителя премьер-министра правительства РБ – министра финансов РБ Лиры Игтисамовой прошло совещание по обсуждению результатов рейтинга качества жизни по итогам прошлого года.

- Республика занимает 25 место среди 85 субъектов России и 7 место среди 14 субъектов ПФО. В то время как в 2021 году были на 40 месте в России и на 9 по Приволжскому федеральному округу, - отметила Лира Игтисамова. 

Вице-премьер поручила провести детальный анализ результатов, определить  причины проблемных показателей.

В рейтинге качества жизни с большим отрывом лидируют Москва, Сант-Петербург и Московская область.

Автор:Марат АМИНЕВ
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