Башкирия на 25 месте в России по результатам рейтинга качества жизни

Под председательством заместителя премьер-министра правительства РБ – министра финансов РБ Лиры Игтисамовой прошло совещание по обсуждению результатов рейтинга качества жизни по итогам прошлого года.

- Республика занимает 25 место среди 85 субъектов России и 7 место среди 14 субъектов ПФО. В то время как в 2021 году были на 40 месте в России и на 9 по Приволжскому федеральному округу, - отметила Лира Игтисамова.

Вице-премьер поручила провести детальный анализ результатов, определить причины проблемных показателей.

В рейтинге качества жизни с большим отрывом лидируют Москва, Сант-Петербург и Московская область.