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Вчера, 17:31

Жители Башкирии смогут зарегистрировать недвижимость через портал госуслуг

С января в электронном виде можно подать несколько видов заявлений на регистрацию собственности, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Жители Башкирии смогут зарегистрировать недвижимость через портал госуслуг
Жители Башкирии смогут зарегистрировать недвижимость через портал госуслуг

Речь идет о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на созданный или реконструированный индивидуальный жилой или садовый дом, о разделе и объединении земельных участков, об исправлении ошибок в реестре недвижимости, об установлении или снятии запрета на сделки с недвижимостью без личного участия.

В этих случаях для подписания заявления достаточно простой электронной подписи, сгенерированной в мобильном приложении «Госключ», отметила заместитель руководителя ведомства Марина Мартынова.

Чтобы получить услуги, необходимо на портале госуслуг выбрать раздел «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость» и пройти алгоритм, предлагаемый программой. Ссылка на приложение «Госключ» появится при заполнении заявления.

Срок регистрации недвижимости не превышает двух дней. Электронная выписка придет заявителю на указанную в заявлении электронную почту. Она соответствует бумажному аналогу и принимается всеми органами и организациями.

По словам замдиректора МФЦ РБ Эльвиры Габдрахимовой, при необходимости граждане и предприниматели могут обратиться в ближайший офис центра, чтобы распечатать и заверить нужные документы. Запись в этом случае не нужна.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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