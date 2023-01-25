Жители Башкирии смогут зарегистрировать недвижимость через портал госуслуг

Речь идет о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на созданный или реконструированный индивидуальный жилой или садовый дом, о разделе и объединении земельных участков, об исправлении ошибок в реестре недвижимости, об установлении или снятии запрета на сделки с недвижимостью без личного участия.

В этих случаях для подписания заявления достаточно простой электронной подписи, сгенерированной в мобильном приложении «Госключ», отметила заместитель руководителя ведомства Марина Мартынова.

Чтобы получить услуги, необходимо на портале госуслуг выбрать раздел «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость» и пройти алгоритм, предлагаемый программой. Ссылка на приложение «Госключ» появится при заполнении заявления.

Срок регистрации недвижимости не превышает двух дней. Электронная выписка придет заявителю на указанную в заявлении электронную почту. Она соответствует бумажному аналогу и принимается всеми органами и организациями.

По словам замдиректора МФЦ РБ Эльвиры Габдрахимовой, при необходимости граждане и предприниматели могут обратиться в ближайший офис центра, чтобы распечатать и заверить нужные документы. Запись в этом случае не нужна.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.