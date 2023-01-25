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Вчера, 14:15

Жители Башкирии могут посоревноваться в конкурсе на лучший зимний двор

Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» стартовал 28 декабря прошлого года и завершится 28 февраля нынешнего.

Жители Башкирии могут посоревноваться в конкурсе на лучший зимний двор
Жители Башкирии могут посоревноваться в конкурсе на лучший зимний двор

Мероприятие проходит под эгидой партии «Единая Россия», его цель — найти самые лучшие примеры зимнего благоустройства городской среды. Участвовать в нем может любой житель нашей страны. Оценивать работу будут по трем номинациям: мероприятие во дворе, дворовая инфраструктура, оформление двора.

Для участия достаточно просто подать заявку, к которой приложить небольшой рассказ о работе и несколько фотографий на странице life-konkurs.er.ru до 28 февраля включительно. Жюри будет рассматривать заявки и выбирать победителей до 15 марта. В это же время на сайте пройдет народное голосование.

Фото с сайта life-konkurs.er.ru.

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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