Жители Башкирии могут посоревноваться в конкурсе на лучший зимний двор

Мероприятие проходит под эгидой партии «Единая Россия», его цель — найти самые лучшие примеры зимнего благоустройства городской среды. Участвовать в нем может любой житель нашей страны. Оценивать работу будут по трем номинациям: мероприятие во дворе, дворовая инфраструктура, оформление двора.

Для участия достаточно просто подать заявку, к которой приложить небольшой рассказ о работе и несколько фотографий на странице life-konkurs.er.ru до 28 февраля включительно. Жюри будет рассматривать заявки и выбирать победителей до 15 марта. В это же время на сайте пройдет народное голосование.

Фото с сайта life-konkurs.er.ru.