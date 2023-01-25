В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах

В домах, оборудованных газовыми плитами и колонками, в ноябре прошлого года было отключено газоснабжение из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Прокуратура в ходе проверки установила, что управляющая компания «не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию указанного оборудования, не проверяла их работоспособность, соответствующие договоры со специализированными организациями не заключались».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Оштрафован директор управляющей компании, а в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление.

Фото из открытых источников.