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Вчера, 16:04

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах

Уголовное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества» возбуждено после отключения газа в домах по улицам 8 Марта, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева и другим, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах
В Уфе возбуждено уголовное дело по факту отключения газа в многоквартирных домах

В домах, оборудованных газовыми плитами и колонками, в ноябре прошлого года было отключено газоснабжение из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Прокуратура в ходе проверки установила, что управляющая компания «не приняла своевременных мер по содержанию и обслуживанию указанного оборудования, не проверяла их работоспособность, соответствующие договоры со специализированными организациями не заключались».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Оштрафован директор управляющей компании, а в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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