В правительстве Башкирии наградили журналистов за освещение форума «Ломая барьеры»

Первый всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры» прошел в Уфе 8 - 10 ноября минувшего года. На нем свою продукцию представили более 50 предприятий, производящих средства технической реабилитации из двенадцати регионов страны. Было развернуто тридцать дискуссионных площадок по самым разным темам. По итогам форума было принято решение сделать форум ежегодным, подчеркнула Лира Игтисамова.

Благодарственные письма за работу на форуме из рук вице-премьера получили около сорока человек – организаторов и представителей СМИ. В числе награжденных – сотрудники газеты «Республика Башкортостан» Галина Тряскина и Альберт Загиров.

Второй форум состоится уже в нынешнем году. Однако, как отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, сроки его проведения изменятся на более удобные.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.