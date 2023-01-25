В Башкирии пройдет горячая линия по выдаче сведений о недвижимости из архивов

Все желающие могут задать вопросы по выдаче невостребованных документов из архива, получению копий правоустанавливающих документов из архива Единого государственного реестра недвижимости, предоставлению сведений из Государственного фонда данных землеустройства и другие.

Звонить можно с 13.00 до 16.00 по телефону 8 (347) 222-20-10. На все вопросы ответят специалисты филиала Роскадастра Светлана Мауль и Денис Хуснияров.

Напомним, что с 1 января 2023 года архив реестровых дел и материалов Госфонда данных по землеустройству передан из Росреестра на хранение в филиал Роскадастра.