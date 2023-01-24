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Вчера, 22:55

В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки

Жительницы деревни Султанбеково Аскинского района собираются в местном доме культуры, прядут пряжу и вяжут носки для участников спецоперации.

В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки
В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки

Вместе дело быстрее спорится и не так тревожно на душе. Из района в зону СВО мобилизовано немало аскинцев. Поэтому закончив все свои домашние дела, женщины торопятся в сельский клуб. Тут и общение, и обмен новостями, и помощь воинам. Ведь наши солдаты сейчас нуждаются в поддержке из дома. Вот они и решили вязать теплые носки для воинов.

По мнению деревенских активисток, они должны оказывать духовную поддержку бойцам из Башкирии. При этом каждая всей душой хочет, чтобы военная операция быстрее завершилась нашей победой, и все ребята домой вернулись живыми и здоровыми.

Фото со страницы vk.com администрации Аскинского района.

В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки
В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки
В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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