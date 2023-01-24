В Башкирии деревенские женщины вяжут для воинов носки

Вместе дело быстрее спорится и не так тревожно на душе. Из района в зону СВО мобилизовано немало аскинцев. Поэтому закончив все свои домашние дела, женщины торопятся в сельский клуб. Тут и общение, и обмен новостями, и помощь воинам. Ведь наши солдаты сейчас нуждаются в поддержке из дома. Вот они и решили вязать теплые носки для воинов.

По мнению деревенских активисток, они должны оказывать духовную поддержку бойцам из Башкирии. При этом каждая всей душой хочет, чтобы военная операция быстрее завершилась нашей победой, и все ребята домой вернулись живыми и здоровыми.

Фото со страницы vk.com администрации Аскинского района.