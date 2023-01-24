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Вчера, 15:39

В Башкирии через МЭВ будут проверять подлинность ещё одной справки

Возможность проверки через республиканскую систему Digit МЭВ справки о выплате паевого взноса обеспечили с января 2023 года Управление Росреестра по РБ и Минцифры, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии через МЭВ будут проверять подлинность ещё одной справки
В Башкирии через МЭВ будут проверять подлинность ещё одной справки

- Справка о полной выплате паевого взноса является основанием возникновения права собственности на недвижимость в жилищно-строительном кооперативе, - пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. - Ранее этот документ регистраторы не проверяли, однако неоднократно пресекали попытки использования поддельных паевых справок. Поэтому было принято решение о выводе данных справок в республиканскую систему Digit МЭВ для оперативной проверки. 

- Цифровизация межведомственного взаимодействия позволяет ускорить и упростить процесс правовой экспертизы документов. Оптимизация процедур предоставления сведений по межведомственным запросам предусмотрена распоряжением правительства республики и реализуется в целях создания в регионе благоприятного инвестиционного климата, - подчеркнул министр цифрового развития государственного управления Геннадий Разумикин.

Теперь специалисты Росреестра при проведении правовой экспертизы могут оперативно, в срок до суток, проверить подлинность 15 видов документов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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