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Вчера, 17:47

Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей

Горожане осуждены по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «Дача взятки в крупном размере», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей
Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей

Летом прошлого года злоумышленники стащили крепления для рельсовых соединений у подъездного пути Нефтекамск – Саклово в Краснокамском районе. Более двух тонн краденого они сдали на металлолом, выручив за это 150 тысяч рублей.

Когда полицейские вышли на воров, один из них предложил стражу порядка взятку в 200 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался.

Половина похищенных деталей была обнаружена и возвращена владельцам.

Суд приговорил взяткодателя к четырем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Его подельники получили три и четыре с половиной года колонии-поселения.

По данным пресс-службы республиканской прокуратуры кража привела к происшествию – локомотив, перевозивший вагоны-цистерны, сошел с пути.

Фотографии предоставлены пресс-службами Прокуратуры РБ и Следственного комитета РФ по РБ.

Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей
Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей
Три жителя Нефтекамска получили сроки за хищение креплений с железнодорожных путей
Автор:Артур СМОЛОВ
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