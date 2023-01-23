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Вчера, 21:20

В Уфе запустят проект «Za самбо»

В Уфе будут развивать самбо. Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, проведя встречу с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

В Уфе запустят проект «Za самбо»
В Уфе запустят проект «Za самбо»

В ходе беседы обсуждалась реализация в столице региона проекта «Za самбо» секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который, как уточнил Радий Хабиров, кстати, сам имеет звание мастера спорта СССР по дзюдо.

«Очень хороший вид спорта, — отметил глава республики. — Договорились, что поддержим тренеров — будем организовывать для них обучение и повышение квалификации в нашем Башкирском институте физической культуры. По программе «Сельский тренер» приглашаем в сельскую местность тренеров по самбо, в этом году выплаты составят 1 млн рублей. Заведем самбо в школы, в частности, при реконструкции школ по президентской программе будем создавать площадки для занятий этим видом спорта».

Радий Хабиров не преминул поделиться с подписчиками приятным моментом: Сергей Елисеев в знак дружбы подарил ему «очень интересную книгу».

«Называется «Ломаные уши». Борцы понимают», — уточнил он.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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