В Башкирии сообщили о сбоях в работе контакт-центра по соцподдержке

Сбои в работе телефона 8-800-600-00-00 в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения объяснили увеличением количества звонков. Также возросло время ожидания ответа оператора.

«Вопросы восстановления работоспособности контакт-центра решаются на федеральном уровне службой технической поддержки. Просим с пониманием отнестись к временным проблемам и воспользоваться соцсетями и телефонами филиалов республиканского центра социальной поддержки населения», - пояснили в ведомстве.



Получить консультацию можно также по телефону Ситуационного центра РБ 8 (347) 218-19-19 или 122 (доп. 3).

Как отмечают в комментариях пользователи, большое количество звонков связано с пособиями, выплаты которых ждут жители.