В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс президентских грантов 2023

Заявки принимаются в электронном виде, результаты объявят в июне, финансирование начнется в июле.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до полумиллиона — не позднее чем за полгода (Кроме «ресурсных центров»). Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации, банкротства или под действием решения суда о приостановлении деятельности; иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственные органы и органы местного самоуправления.
Конкурс пройдет по 11 грантовым направлениям:
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в Положении, который опубликован на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы». Бесплатную информационно-консультационную поддержку участникам конкурса традиционно оказывает Ресурсный центр НКО аппарата Общественной палаты РБ. В феврале эксперты центра проведут заочное рассмотрение проектов, для этого необходимо направить заполненную заявку на почту [email protected]
Обратиться по всем интересующим вопросам можно по телефону: 8(347) 218-12-52.
Ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе — в «Центре поддержки» на сайте фонда. С ранее проведенными обучающими вебинарами Ресурсного центра можно ознакомиться на канале Общественного просветительского центра.
Напомним, Башкортостан последние пять с половиной лет занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству победителей конкурсов президентских грантов. По итогам первого конкурса президентских грантов 2023 года 57 проектов из Башкирии выиграли свыше 55 млн