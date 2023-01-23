В Башкирии НКО приглашаются на второй конкурс президентских грантов 2023

Заявки принимаются в электронном виде, результаты объявят в июне, финансирование начнется в июле.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее, чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до полумиллиона — не позднее чем за полгода (Кроме «ресурсных центров»). Также организации — участники конкурса не могут находиться в процессе ликвидации, банкротства или под действием решения суда о приостановлении деятельности; иметь просроченные задолженности по платежам в бюджет более тысячи рублей или иметь среди учредителей государственные органы и органы местного самоуправления.

Конкурс пройдет по 11 грантовым направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодежных проектов;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в Положении, который опубликован на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы». Бесплатную информационно-консультационную поддержку участникам конкурса традиционно оказывает Ресурсный центр НКО аппарата Общественной палаты РБ. В феврале эксперты центра проведут заочное рассмотрение проектов, для этого необходимо направить заполненную заявку на почту [email protected]

Обратиться по всем интересующим вопросам можно по телефону: 8(347) 218-12-52.

Ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе — в «Центре поддержки» на сайте фонда. С ранее проведенными обучающими вебинарами Ресурсного центра можно ознакомиться на канале Общественного просветительского центра.

Напомним, Башкортостан последние пять с половиной лет занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству победителей конкурсов президентских грантов. По итогам первого конкурса президентских грантов 2023 года 57 проектов из Башкирии выиграли свыше 55 млн