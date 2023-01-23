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Вчера, 15:43

В Башкирии горе-отец задолжал деньги троим детям

Алиментщик Руслан Лутфуллин 1987 года рождения не выплачивает деньги на содержание несовершеннолетних детей и скрывается от приставов, в связи с чем объявлен в розыск, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии горе-отец задолжал деньги троим детям
В Башкирии горе-отец задолжал деньги троим детям

Приставы применяли в отношении уроженца города Октябрьский весь комплекс принудительных мер, в том числе ограничили его в праве выезда за пределы России, однако он продолжил уклоняться от выплат. Более того, он длительное время скрывается от приставов и по последнему известному месту жительства не появляется.

Сейчас он скрывается от приставов в Татарии, снимает там квартиру и может оказывать услуги по ремонту автомобилей.

Если вам известно его точное местонахождение, сообщите по телефону 8-917-796-48- 43 либо 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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