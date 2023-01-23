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Вчера, 21:00

Фарит Гумеров: Нужно проводить больше противопожарных рейдов

За минувшую неделю в Башкирии произошло 103 техногенных пожара, при этом удалось спасти 43 человека, но восемь погибли, сообщил на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Фарит Гумеров: Нужно проводить больше противопожарных рейдов
Фарит Гумеров: Нужно проводить больше противопожарных рейдов

Проанализировав статистику смертельных пожаров за прошлый год, специалисты выяснили, что пик гибели граждан приходится именно на субботние дни. В связи с чем докладчик предложил главам муниципалитетов организовывать больше профилактических противопожарных рейдов по пятницам и субботам. Тогда есть шанс сократить число смертей во время возгораний.

За прошедшую неделю в регионе не зафиксировано ни одной гибели на водных объектах. На территории республики действуют четыре ледовые переправы — на реках Кама, Белая и Уфа. В Центр обработки вызовов системой 112 принято свыше 44 тысяч звонков, среди которых было четыре сообщения о падении людей с высоты. В итоге один человек погиб, трагедия произошла в Уфе.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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