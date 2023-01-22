В Белебеевском районе Башкирии напекли пирожков для бойцов СВО

В них – необычный груз, вкусные пирожки и плюшки, которые напекли индивидуальный предприниматель Наира Потапова с мамой, Зельфирой Аракелян.

– Мы хотим, чтобы наша выпечка напомнила бойцам о родном доме, где их ждут с верой и надеждой, – сказала Наира Азатовна.

Вместе с коробками, куда сложили 170 пирожков и плюшек, предприниматель из Белебея передала с гуманитарным конвоем сгущенное молоко, конфеты и тушёнку.

– В этот раз отправятся на линию фронта более трехсот именных посылок от родственников и друзей бойцов, – сказал корреспонденту газеты «Белебеевские известия» председатель совета ветеранов района Александр Буйлов. – В них теплые вещи и белье, продукты питания. Также отправляем слесарные и строительные инструменты для оборудования блиндажей, электрогенераторы, кабель, лопаты, топоры и ножовки, пилы, сварные печи, медикаменты. В медицинский батальон привезут костыли и трости…

Фото предоставлено газетой «Белебеевские известия».