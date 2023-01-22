В Башкирии коммерсант погасил долг по налогам после ареста автомобиля «Инфинити»

Коммерсант не выплачивал налоги и, когда за дело взялись приставы, они применили к должнику меры принудительного воздействия, в том числе арестовали принадлежащий ему «Инфинити Q60», а также ограничили его в праве выезда за границу.

Невозможность летать за границу и вероятность лишиться иномарки побудили предпринимателя погасить всю сумму задолженности. Кроме того, ему пришлось выплатить 100 тысяч рублей исполнительского сбора и расходы по эвакуации и хранению автомобиля на спецстоянке.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.