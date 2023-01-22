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Сегодня, 18:57

В Башкирии коммерсант погасил долг по налогам после ареста автомобиля «Инфинити»

Индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей фруктами и овощами, выплатил миллион рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии коммерсант погасил долг по налогам после ареста автомобиля «Инфинити»
В Башкирии коммерсант погасил долг по налогам после ареста автомобиля «Инфинити»

Коммерсант не выплачивал налоги и, когда за дело взялись приставы, они применили к должнику меры принудительного воздействия, в том числе арестовали принадлежащий ему «Инфинити Q60», а также ограничили его в праве выезда за границу.

Невозможность летать за границу и вероятность лишиться иномарки побудили предпринимателя погасить всю сумму задолженности. Кроме того, ему пришлось выплатить 100 тысяч рублей исполнительского сбора и расходы по эвакуации и хранению автомобиля на спецстоянке.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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