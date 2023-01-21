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Сегодня, 11:05

Башкирия вошла в топ-5 рейтинга событийного потенциала

За последние десять лет конгресс-бюро республики сыграло ключевую роль в проведении крупных мероприятий.

Башкирия вошла в топ-5 рейтинга событийного потенциала
Башкирия вошла в топ-5 рейтинга событийного потенциала

Башкирия заняла пятое место в рейтинге событийного потенциала среди регионов страны. Рейтинг подготовлен ВНИЦ совместно с Высшей школой экономики и НИИ устойчивого развития в строительстве. Результаты озвучили на Евразийском ивент-форуме в Санкт-Петербурге.

– За последние 10 лет в Уфе прошли такие крупные мероприятия, как Всемирная фольклориада, финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», «Международная неделя бизнеса», – прокомментировал первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ. 

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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