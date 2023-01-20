В селе в Башкирии труженицу тыла поздравили с 98-летием

Поздравить долгожительницу приехали депутат районного совета Рашит Ганиев, глава Янышевского сельского поселения Зия Латыпов, работники культуры. Пожелав Магафие Тимергалиевне здоровья, счастья и мира, они вручили ей ценные подарки.

Магафия апа рассказала, как трудилась в колхозе с 12 лет, какие тяготы выпали на ее долю. Поделилась секретами долголетия, дала молодежи ценные советы. Главные - это труд и здоровый образ жизни.

- Узнав о том, что родное село участвует в республиканском конкурсе «Трезвое село», Магафия апа очень обрадовалась и пожелала нам удачи! – говорит глава сельского поселения Зия Латыпов. – Старожилов – людей 90+ - у нас больше десятка. На 326 янышевцев это довольно хороший показатель. Потому что любят трудиться и не злоупотребляют спиртным, об этом свидетельствует и статистика. Неслучайно Янышево победило в районном этапе конкурса и теперь вышло в финал.

Фото предоставлено Янышевским СП.