В Башкирии снизилось число участников крещенских купаний

Крещенские купания в этом году прошли без происшествий, отметили в МЧС региона. Наибольшее количество окунувшихся зарегистрировано в Уфе — 9 тысяч 740 человек, и эта цифра превышает прошлогоднюю, когда крещенский обычай исполнили 8 тысяч 539 уфимцев.

По информации Управления гражданской защиты Уфы, самыми популярными в столице региона оказались иордань на реке Белой в районе спорткомплекса «Юность» (в ней окунулись 3327 человек), на озере Солдатском (2066 человек) и на реке Уфа в микрорайоне Сипайлово (983 человека).

Фото: МЧС РБ.