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Сегодня, 18:39

В Башкирии появятся стада белорусских зубров

В Башкирию можно перевезти несколько особей белорусских зубров и затем развить стада этих животных. Такую идею предложил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью новостному агентству Sputnik Беларусь.

В Башкирии появятся стада белорусских зубров
В Башкирии появятся стада белорусских зубров

- На встрече с управляющим делами президента Беларуси Юрием Назаровым совершенно случайно зашел разговор о белорусских зубрах. У нас очень богатая флора и фауна, большие лесные насаждения. И мы предложили перевезти несколько особей в Башкортостан для развития стада. Для меня стало неожиданностью, что это возможно. Оказывается, такая практика есть, например, в Калужской области, где уже вырастили довольно большое стадо зубров. А природа Башкортостана, как мне пояснили ученые на предварительных консультациях, как нельзя лучше соответствует развитию этих животных. Поэтому такой совместный проект может сложиться, - рассказал Радий Хабиров.

Как пояснил глава Башкирии, сначала ученые двух республики побывают в гостях друг у друга, изучат фауну, подтвердят благоприятность условий в Башкирии. А затем уже дело может дойти до конкретики. С таким расчетом, чтобы в июне 2023 года, к проведению в Уфе юбилейного X Форума регионов России и Беларуси, первые особи зубров уже появились на территории республики.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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