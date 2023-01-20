В Башкирии появятся стада белорусских зубров

- На встрече с управляющим делами президента Беларуси Юрием Назаровым совершенно случайно зашел разговор о белорусских зубрах. У нас очень богатая флора и фауна, большие лесные насаждения. И мы предложили перевезти несколько особей в Башкортостан для развития стада. Для меня стало неожиданностью, что это возможно. Оказывается, такая практика есть, например, в Калужской области, где уже вырастили довольно большое стадо зубров. А природа Башкортостана, как мне пояснили ученые на предварительных консультациях, как нельзя лучше соответствует развитию этих животных. Поэтому такой совместный проект может сложиться, - рассказал Радий Хабиров.

Как пояснил глава Башкирии, сначала ученые двух республики побывают в гостях друг у друга, изучат фауну, подтвердят благоприятность условий в Башкирии. А затем уже дело может дойти до конкретики. С таким расчетом, чтобы в июне 2023 года, к проведению в Уфе юбилейного X Форума регионов России и Беларуси, первые особи зубров уже появились на территории республики.