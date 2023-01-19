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Сегодня, 11:29

Жителям Башкирии напомнили о сроках подачи деклараций по налогам

Представить декларацию по налогу на доходы физических лиц гражданам необходимо в ближайшее время, сообщили в УФНС по РБ.

Жителям Башкирии напомнили о сроках подачи деклараций по налогам
Жителям Башкирии напомнили о сроках подачи деклараций по налогам

Декларации обязаны подать физические лица, получившие в 2022 году доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока, а также от предоставления имущества в аренду, от зарубежных источников и от предпринимательской деятельности.

Представить декларацию необходимо не позднее 2 мая, а заплатить налог - не позднее 17 июля.

В то же время граждане могут подать декларацию для получения налоговых вычетов – имущественного, социального - на образование или лечение, а также инвестиционного. Сделать это можно в любое время в течение календарного года.

Представить декларацию можно через личный кабинет на сайте ФНС, при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, а также направив в налоговый орган почтовым отправлением. 

Вопросы можно задать по телефону горячей линии УФНС по РБ (347) 226-38-00.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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