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Сегодня, 10:21

В Уфе у жителей двух домов изымут квартиры

Постановление об изъятии жилых и нежилых помещений, а также земельных участков подписал глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

В Уфе у жителей двух домов изымут квартиры
В Уфе у жителей двух домов изымут квартиры

Речь идет о домах по улице Борисоглебской, 18/1 и Ломоносова, 28а в Орджоникидзевском районе Уфы. Как следует из документа, имущество изымается для муниципальных нужд по обращению застройщика «Агидель-ИнвестСтрой».

Компания занимается развитием территории, ограниченной улицами Кремлевской, Борисоглебской и Кольцевой. Вышеуказанные дома – старые двухэтажки на два подъезда - находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Проживающие в домах граждане будут выселены. Им предоставят другое жилье на основании договора социального найма.

Фото: 2ГИС.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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