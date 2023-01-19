В Уфе у жителей двух домов изымут квартиры

Речь идет о домах по улице Борисоглебской, 18/1 и Ломоносова, 28а в Орджоникидзевском районе Уфы. Как следует из документа, имущество изымается для муниципальных нужд по обращению застройщика «Агидель-ИнвестСтрой».

Компания занимается развитием территории, ограниченной улицами Кремлевской, Борисоглебской и Кольцевой. Вышеуказанные дома – старые двухэтажки на два подъезда - находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу.

Проживающие в домах граждане будут выселены. Им предоставят другое жилье на основании договора социального найма.

Фото: 2ГИС.