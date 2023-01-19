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Сегодня, 13:18

В Башкирии пройдёт конференция строительных СРО

В ней примут участие организации Приволжского федерального округа.

В Башкирии пройдёт конференция строительных СРО
В Башкирии пройдёт конференция строительных СРО

21 февраля в Уфе состоится Окружная конференция строительных саморегулируемых организаций по ПФО. Участие в ней примут более 30 СРО, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В рамках конференции пройдут круглый стол, посещение стройобъектов и пленарное заседание.

«Строительный комплекс – важная отрасль экономики, цель которой является создание комфортных и благоприятных условий для жизни людей, – прокомментировал предстоящее событие и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин. – В этом плане важно объединять усилия власти и бизнес-сообщества в сфере строительства, которые выполняют единую задачу – строить больше современного комфортного жилья».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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