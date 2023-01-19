Анвар Байков: Ключевая мысль главы Башкирии — вопросы надо решать здесь и сейчас

По мнению руководителя региона, первейшая задача — сделать Уфу комфортной для проживания, чтобы жители Башкортостана гордились тем, какая у них столица. А для этого необходимо прежде всего избавиться от «хронических болячек», именно так охарактеризовал Радий Хабиров состояние уфимской коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день. Вопросов в данной сфере много и они требуют незамедлительного решения.

Кроме того, по его мнению Уфа должна развиваться за Забелье. Идея заключается в том, чтобы эту территорию превратить в новый, интересный и современный город для молодых. Чтобы там были созданы все условия и для работы, и для жизни, и для воспитания детей.

«Следующий проект, который мы должны вести — Южный обход, а это, на минуточку — 29 миллиардов рублей. В его рамках мы уже проектируем еще один мост и там нам предстоит очень непростая история: участие в конкурсе, в заявочных комиссиях и так далее. И без должной активности мы точно ничего не сможем добиться», — предупредил Радий Хабиров участников совещания.

После мероприятия Анвар Байков поделился своими впечатлениями от услышанного: «Мне понравилось, что Радий Хабиров ведет живой, неформальный диалог с людьми в зале. Это не протокольная речь, которую приятно слышать. А самая ключевая и правильная мысль, которая стала для меня тезисом, что у нас люди живут здесь и сейчас, потому и вопросы решать тоже нужно здесь и сейчас».