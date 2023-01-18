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Вчера, 13:46

Где можно окунуться на Крещение: полный список мест

О местах и правилах крещенских купаний сообщила в преддверии праздника администрация главы РБ.

Где можно окунуться на Крещение: полный список мест
Где можно окунуться на Крещение: полный список мест

«По традиции в этот день проходят богослужения и крещенские купания в специальных купелях. В Башкортостане к празднику их оборудовали 99.
Посмотреть список организованных мест можно на сайте Главного управления МЧС по республике: https://vk.cc/ckN6nW. Здесь будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи», - говорится на странице администрации в соцсетях.

Тем, кто решился погрузиться в ледяную воду, напоминают о правилах безопасности. Убедитесь в хорошем состоянии своего здоровья. Разогрейтесь, сделайте разминку. В проруби можно находиться не более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания следует сразу растереться полотенцем, одеться и выпить, например, горячий чай.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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