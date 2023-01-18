Где можно окунуться на Крещение: полный список мест

«По традиции в этот день проходят богослужения и крещенские купания в специальных купелях. В Башкортостане к празднику их оборудовали 99.

Посмотреть список организованных мест можно на сайте Главного управления МЧС по республике: https://vk.cc/ckN6nW. Здесь будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи», - говорится на странице администрации в соцсетях.



Тем, кто решился погрузиться в ледяную воду, напоминают о правилах безопасности. Убедитесь в хорошем состоянии своего здоровья. Разогрейтесь, сделайте разминку. В проруби можно находиться не более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания следует сразу растереться полотенцем, одеться и выпить, например, горячий чай.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.