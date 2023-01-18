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Сегодня, 11:50

Газета «Республика Башкортостан» признана лучшей

Агентство по печати и СМИ РБ подвело итоги творческих конкурсов региональных средств массовой информации. Лучшие материалы среди республиканских изданий на тему продвижения ОЭЗ (особой экономической зоны) были подготовлены коллективом редакции газеты «Республика Башкортостан», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Газета «Республика Башкортостан» признана лучшей
Газета «Республика Башкортостан» признана лучшей

Мероприятие было приурочено к Дню российской печати. Руководитель агентства Максим Ульчев отметил, что экспертная комиссия оценивала работы по таким критериям, как аналитический уровень, информационная насыщенность, объективность, достоверность, авторский стиль, оригинальность, а также новизна в разработке темы.

Первое место в номинации «Лучшее освещение деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» заняла общественно-политическая газета «РБ». Диплом Корпорации развития Башкортостана был вручен главному редактору издания Гюзель Набиевой.

Из числа городских и районных газет лучшей признана редакция районной газеты «Восход». Первое место по освещению деятельности ОЭЗ (особой экономической зоны) в сети Интернет присуждено спецкору агентства «Башинформ» Азату Гиззатуллину, на радио и телевидении – корреспонденту редакции информационных программ телеканала БСТ Рафику Ахметшину. Авторам работ, занявшим вторые и третьи места, также были вручены дипломы и призы.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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