Газета «Республика Башкортостан» признана лучшей

Мероприятие было приурочено к Дню российской печати. Руководитель агентства Максим Ульчев отметил, что экспертная комиссия оценивала работы по таким критериям, как аналитический уровень, информационная насыщенность, объективность, достоверность, авторский стиль, оригинальность, а также новизна в разработке темы.

Первое место в номинации «Лучшее освещение деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» заняла общественно-политическая газета «РБ». Диплом Корпорации развития Башкортостана был вручен главному редактору издания Гюзель Набиевой.

Из числа городских и районных газет лучшей признана редакция районной газеты «Восход». Первое место по освещению деятельности ОЭЗ (особой экономической зоны) в сети Интернет присуждено спецкору агентства «Башинформ» Азату Гиззатуллину, на радио и телевидении – корреспонденту редакции информационных программ телеканала БСТ Рафику Ахметшину. Авторам работ, занявшим вторые и третьи места, также были вручены дипломы и призы.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.