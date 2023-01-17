-21 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 14:27

В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде

Получить услуги жители могут на единой цифровой платформе «Работа России», сообщили в минтруде.

В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде
В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде

- Ранее на цифровом ресурсе можно было получить такие услуги, как содействие в поиске работы и подборе персонала, размещение вакансий, направление сведений о вакансиях в службы занятости. С этого года все услуги центров занятости можно получить в электронном виде. Это профессиональное тестирование, консультирование по выбору профессии или открытию собственного дела и другие, - отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Кроме того, на портале «Работа России» можно подать заявку на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В минувшем году этой возможностью воспользовались более 6,5 тыс. человек, 86 процентов из них трудоустроились.

Национальный проект «Демография» реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Нацпроект, в частности, предполагает максимальное содействие гражданам в поиске работы и трудоустройстве. Большая роль в этом отводится профессиональному обучению, которое ряд категорий граждан может пройти бесплатно.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика