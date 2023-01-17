В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде

- Ранее на цифровом ресурсе можно было получить такие услуги, как содействие в поиске работы и подборе персонала, размещение вакансий, направление сведений о вакансиях в службы занятости. С этого года все услуги центров занятости можно получить в электронном виде. Это профессиональное тестирование, консультирование по выбору профессии или открытию собственного дела и другие, - отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Юрий Мельников.

Кроме того, на портале «Работа России» можно подать заявку на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В минувшем году этой возможностью воспользовались более 6,5 тыс. человек, 86 процентов из них трудоустроились.

Национальный проект «Демография» реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Нацпроект, в частности, предполагает максимальное содействие гражданам в поиске работы и трудоустройстве. Большая роль в этом отводится профессиональному обучению, которое ряд категорий граждан может пройти бесплатно.