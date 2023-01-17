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Вчера, 17:37

В Башкирии сообщили, когда поступят выплаты на первого ребёнка

График изменен в связи с передачей администрирования пособия Социальному фонду России, сообщили в пресс-службе фонда.

В Башкирии сообщили, когда поступят выплаты на первого ребёнка
В Башкирии сообщили, когда поступят выплаты на первого ребёнка

Выплата будет производиться 3-го числа каждого месяца за прошедший месяц. Первую выплату - за январь – родители получат досрочно, 18 января. Пособие за февраль поступит в марте, за март — в апреле и так далее.

Напомним, что выплата на первого ребенка теперь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. Но если первенец появился на свет до 1 января 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям - без учета имущества семьи и наличия доходов, а также при доходе до двух прожиточных минимумов на человека.

Ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка, если заявление подано не позднее шести месяцев с момента его появления на свет. В остальных случаях выплата назначается с месяца обращения.

Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты рождения и даты достижения ребенком возраста трех лет.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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