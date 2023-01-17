В Башкирии пройдёт открытый отбор кадров для крупных предприятий

Предприятия торговли, здравоохранения, агропрома, транспорта, лесного хозяйства и машиностроения предложат соискателям более 600 вакансий - водителя, тракториста, продавца, замдиректора магазина, оператора, слесаря, инженера, маляра, токаря, фрезеровщика, животновода, ветеринара, медработника и другие.

– Открытый отбор – это новый формат подбора сотрудников на вакантные места. В ходе такого мероприятия работодатель представляет свою компанию, отвечает на вопросы, после чего проводит интервью с кандидатами, - пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. – Такой формат помогает компаниям оперативно закрывать большое количество вакансий и брать на работу компетентных и мотивированных сотрудников. Это реальный шанс для тех, кто ищет работу.

19 января отбор сотрудников проведут компании «Газпромтрансгаз Уфа» и «Байрам» (Уфа), «Башспирт» и «Смерч» (Бирск), КумАПП (Кумертау), Белебеевский завод «Автонормаль», Учалинская швейная фабрика, «Нефтегазстройсервис» (Верхние Киги), «Башкирский бройлер» (Раевский), «Башкиравтодор» (Месягутово) и другие.

Помимо вышеперечисленных населенных пунктов, кадровые отборы пройдут в Благовещенске, Белорецке, Нефтекамске, Янауле, Давлеканово, Стерлитамаке, Салавате, Дюртюлях, а также селах Зилаир, Новобелокатай, Большеустьикинское, Малояз и Киргиз-Мияки. Для соискателей из других городов и районов будут организованы площадки онлайн-подключений.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.