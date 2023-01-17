В Башкирии поставили цель войти в топ оперативности устранения коммунальных аварий

Такую задачу поставил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

– Финансирование мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса увеличилось практически в два раза и составило порядка 12 млрд рублей, – приводит слова Назарова пресс-служба правительства РБ. – Более 6,3 млрд рублей федеральных средств было привлечено на реализацию 18 проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Отмечается, что все программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также ремонту домов и подъездов будут продолжены.

Фото автора.