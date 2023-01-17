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Вчера, 19:04

В Башкирии поставили цель войти в топ оперативности устранения коммунальных аварий

Республика намерена войти в топ-10 регионов по оперативности устранения аварий на коммунальных сетях.

В Башкирии поставили цель войти в топ оперативности устранения коммунальных аварий
В Башкирии поставили цель войти в топ оперативности устранения коммунальных аварий

Такую задачу поставил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

– Финансирование мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса увеличилось практически в два раза и составило порядка 12 млрд рублей, – приводит слова Назарова пресс-служба правительства РБ. – Более 6,3 млрд рублей федеральных средств было привлечено на реализацию 18 проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Отмечается, что все программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также ремонту домов и подъездов будут продолжены.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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