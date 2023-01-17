Глава Башкирии поблагодарил маму погибшего майора Гареева

Радий Хабиров поблагодарил маму героя за то, что она воспитала такого замечательного сына — воина и патриота. И поручил руководству районной администрации поддержать его семью, увековечить память о Ренате Гарееве, помочь вдове с малолетними сыновьями переехать в республику, если она этого захочет. В настоящее время женщина с детьми проживает в Бурятии, где ранее служил Ринат.

Кроме того, принято решение оказывать родителям погибших в зоне СВО бойцов медицинскую и реабилитационную помощь в самых лучших медучреждениях региона, сообщает пресс-служба главы РБ.

Фото с сайта glavarb.ru.