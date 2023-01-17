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Вчера, 22:45

Глава Башкирии поблагодарил маму погибшего майора Гареева

Руководитель республики Радий Хабиров посетил Татышлинский район, где пообщался с семьей погибшего в ходе СВО Рината Гареева — замкомандира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.

Глава Башкирии поблагодарил маму погибшего майора Гареева
Глава Башкирии поблагодарил маму погибшего майора Гареева

Радий Хабиров поблагодарил маму героя за то, что она воспитала такого замечательного сына — воина и патриота. И поручил руководству районной администрации поддержать его семью, увековечить память о Ренате Гарееве, помочь вдове с малолетними сыновьями переехать в республику, если она этого захочет. В настоящее время женщина с детьми проживает в Бурятии, где ранее служил Ринат.

Кроме того, принято решение оказывать родителям погибших в зоне СВО бойцов медицинскую и реабилитационную помощь в самых лучших медучреждениях региона, сообщает пресс-служба главы РБ.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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