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Вчера, 15:49

Башкирия признана самым непьющим регионом в ПФО

Республика возглавила рейтинг трезвости по Приволжскому федеральному округу.

Башкирия признана самым непьющим регионом в ПФО
Башкирия признана самым непьющим регионом в ПФО

Башкирия возглавила рейтинг трезвости регионов в ПФО, сообщает пресс-служба правительства РБ. Мониторинг проводился в рамках федерального проекта «Трезвая Россия». Улучшилась позиция республики и в общероссийском антиалкогольном списке, поднявшись с 22 места на 16-е.

По данным МВД, в 2021 году количество лиц, совершивших преступления в нетрезвом состоянии, сократилось в республике на 7,8%, снижение на 12,4 % наблюдается также за январь-ноябрь 2022 года. От отравления алкоголем в 2021 году погибло 57 человек, что меньше на 22% по сравнению с 2020 годом и почти в 4 раза – по сравнению с 2018 годом.

Как отметил на заседании правительства РБ премьер-министр Андрей Назаров, высокую эффективность в борьбе с пьянством показали республиканский конкурс «Трезвое село» и ряд других профилактических мер.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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