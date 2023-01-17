В Башкирии сократятся сроки прикрепления семей к «Молочной кухне»

«Молочная кухня» работает в республике с 2019 года. Действуют семь производств, 136 раздаточных пунктов. В прошлом году на обеспечение детей бесплатной продукцией «Молочной кухни» было направлено 595 млн рублей, на поддержку семей участников СВО - 1,3 млн рублей.

Бесплатную продукцию получали 34 тыс. человек, в том числе 450 членов семей участников СВО.

По итогам заседания премьер-министр Андрей Назаров поручил сократить сроки рассмотрения заявлений до 15 рабочих дней, а для членов семей участников СВО - до 10 рабочих дней.

Фото: «Молочная кухня».