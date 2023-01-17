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Вчера, 16:47

В Башкирии сократятся сроки прикрепления семей к «Молочной кухне»

Вопрос об обеспечении молочной продукцией детей до трех лет, беременных и кормящих женщин, в том числе членов семей участников СВО, обсужден на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

В Башкирии сократятся сроки прикрепления семей к «Молочной кухне»
В Башкирии сократятся сроки прикрепления семей к «Молочной кухне»

«Молочная кухня» работает в республике с 2019 года. Действуют семь производств, 136 раздаточных пунктов. В прошлом году на обеспечение детей бесплатной продукцией «Молочной кухни» было направлено 595 млн рублей, на поддержку семей участников СВО - 1,3 млн рублей.

Бесплатную продукцию получали 34 тыс. человек, в том числе 450 членов семей участников СВО.

По итогам заседания премьер-министр Андрей Назаров поручил сократить сроки рассмотрения заявлений до 15 рабочих дней, а для членов семей участников СВО - до 10 рабочих дней.

Фото: «Молочная кухня».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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