В Башкирии увековечат память первого президента республики

Руководитель региона отметил, что был проделан большой объем работы по организации похорон Муртазы Рахимова, который скончался 11 января на 89-м году жизни. В церемонии прощания приняли участие 30 тысяч человек.

«Попрощаться с Рахимовым прилетел президент России Владимир Путин, который его очень хорошо знал и относился с глубоким уважением, у них это было взаимно. Конечно, такой знак внимания дорогого стоит, — отметил глава республики. — Было очень приятно, что пришло так много людей. Они благодарили первого президента республики за все, что он сделал для региона и было видно, как все переживают его кончину. К сожалению, Муртаза Губайдуллович немного не дотянул до своего дня рождения — 7 февраля ему бы исполнилось 89 лет. Последнее время болел, хотя мы все же надеялись отметить его 90-летний юбилей. Однако судьба распорядилась иначе».

Радий Хабиров дал поручение, в том числе главам муниципалитетов и руководителям общественных организаций, до 23 января подготовить свои предложения по увековечиванию памяти Муртазы Рахимова, чтобы потом коллегиально их обсудить.